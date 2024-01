Procédure de remise à zéro du compteur de votre toner Brother

Lors du changement de votre toner, il se peut que votre imprimante garde "en mémoire" l'information du précédent toner (vide).

Vous devrez suivre une procédure pour indiquer à votre imprimante Brother qu'un nouveau toner vient d'être installé.

Cela est aussi valable pour les toners Brother XXL.

La procédure est différente suivant les références des toners et des imprimantes.

Il faut généralement laisser le capot de votre imprimante ouvert pour réaliser cette opération







Cliquez sur la référence de votre toner Brother dans la liste ci-dessous :

Toner Brother TN130 / TN135 Toner Brother TN230 Toner Brother TN241 / TN245 Toner Brother TN243 / TN247 Toner Brother TN320 / TN325 / TN328 Toner Brother TN423 / TN427 Toner Brother TN1050 Toner Brother TN2010 / TN2010 XXL Toner Brother TN2210 / TN2200 / TN2220 XXL Toner Brother TN2310 / TN2320 / TN2320 XXL Toner Brother TN2410 / TN2420 / TN2420 XXL Toner Brother TN3230 / TN3280 / TN3380







Toner Brother TN130 / TN135 : Réinitialiser le compteur



HL-4040CN, HL-4070CDW et surement plusieurs autres références.

Ouvrir le capot avant.

Appuyer et maintenir le bouton « Cancel/Annuler » et appuyer sur le bouton de réimpression (tout en maintenant le bouton « Cancel/Annuler »).

Le menu apparaît, sélectionner la couleur de la cartouche ainsi que la capacité à l'aide des touches « – » et « + ». et Appuyer sur « OK ».

(B ou K = Noir ; C = Cyan ; M=Magenta ; Y = Jaune ; TNR = Toner ; STD = Capacité standard ; H ou HC = Haute capacité. Avec nos cartouches, il faut sélectionner la couleur concernée / TNR / HC.

Sur le pavé numérique, appuyer sur « 1 ».

Le message « Accepted/Accepté » devrait s'afficher à l'écran. Refermer le capot avant et patienter.

Toner Brother TN230



DCP-9010

Ouvrir le capot avant.

Appuyer sur « Clear/Back » ou « Effacer/Retour ».

Le menu apparaît, sélectionner la couleur de la cartouche ainsi que la capacité à l'aide des touches « – » et « + ». et Appuyer sur « OK ».

(B ou K = Noir ; C = Cyan ; M=Magenta ; Y = Jaune ; TNR = Toner ; STD = Capacité standard ; H ou HC = Haute capacité. Avec nos cartouches, il faut sélectionner la couleur concernée / TNR / HC.

Sur le pavé numérique, appuyer sur « 1 ».

Le message « Accepted/Accepté » devrait s'afficher à l'écran. Refermer le capot avant et patienter.





HL-3040CN, HL-3070CW

Ouvrir le capot avant.

Appuyer sur « Secure/Print » et « Cancel » en même temps (termes anglais pouvant être différent sur les imprimantes françaises).

Le menu apparaît, sélectionner la couleur de la cartouche ainsi que la capacité à l'aide des touches « – » et « + ». et Appuyer sur « OK ».

(B ou K = Noir ; C = Cyan ; M=Magenta ; Y = Jaune ; TNR = Toner ; STD = Capacité standard ; H ou HC = Haute capacité. Avec nos cartouches, il faut sélectionner la couleur concernée / TNR / HC.

Le message « Accepted/Accepté » devrait s'afficher à l'écran. Faites la même chose pour les autres éventuelles couleurs.

Sortez du menu en appuyant sur la touche (Retour/Back).

Refermer le capot avant et patienter.





Toner Brother TN241 / TN245



HL-3140, HL-3150, HL-3170

Ouvrir le capot avant.

Appuyer sur « Secure/Print » et « Cancel » (termes anglais pouvant être différent sur les imprimantes françaises).

Le menu apparaît, sélectionner la couleur de la cartouche ainsi que la capacité à l'aide des touches « – » et « + ». et Appuyer sur « OK ».

(B ou K = Noir ; C = Cyan ; M=Magenta ; Y = Jaune ; TNR = Toner ; STD = Capacité standard ; H ou HC = Haute capacité. Avec nos cartouches, il faut sélectionner la couleur concernée / TNR / HC.

Le message « Accepted/Accepté » devrait s'afficher à l'écran. Faites la même chose pour les autres éventuelles couleurs.

Refermer le capot avant et patienter.





DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW

Voir la vidéo

Si un message d’erreur apparaît sur l’écran LCD, appuyer sur la touche « X » pour revenir au menu principal.

Appuyer sur la touche « FAX » afin de faire apparaître le clavier numérique.

Visualiser et retenir l’emplacement de la touche « * » car cet emplacement sera important pour la suite et cette touche ne sera plus visible lorsque vous en aurez besoin.

Appuyer sur la touche (Retour).

Ouvrir la capot sur le haut de l’imprimante (celui qui permet d’accéder aux cartouches d’encre).

En conservant le capot dans cette position, appuyer et maintenir en position l’emplacement de la touche « * » de l’écran LCD pendant 5 secondes. Ne cliquez pas sur la croix rouge.

(Cette touche n’est pas visible : cf point N°2 de l’instruction).

Le menu de réinitialisation va maintenant apparaître sur l’écran LCD.

Choisir dans le menu déroulant la couleur et la capacité de la cartouche que vous voulez réinitialiser.

Vous pouvez alors lire « ACCEPTÉ » sur l’écran LCD quand la réinitialisation est effective.

Toner Brother TN243 / TN247





Voir la vidéo

Une fois que le message « Remplacer le toner » s'affiche ou bien qu'un des toners est affiché comme vide, appuyer dessus comme si que vous deviez le remplacer.

Ouvrir le capot de l'imprimante.

Appuyer simultanément sur la touche (Retour/Back) et la croix rouge (Cancel/Annulé) puis appuyer à nouveau sur la touche .

Il est très important de bien appuyer en même temps sur ces deux touches et d'appuyer rapidement après sur la touche retour.

Le « Reset Menu » apparaît. Sélectionner la couleur de la cartouche ainsi que la capacité à l'aide des touches « ▼ » puis « ▲ » et appuyer sur « OK ».

(B ou K = Noir ; C = Cyan ; M=Magenta ; Y = Jaune ; TNR = Toner ; STD = Capacité standard ; H ou HC = Haute capacité. Avec nos cartouches, il faut sélectionner la couleur concernée / TNR / HC.

Le message « Accepted/Accepté » devrait s'afficher à l'écran. Faites la même chose pour les autres éventuelles couleurs.

Sortez du menu en appuyant sur la touche (Retour/Back).

Refermer le capot et patienter.

Toner Brother TN320 / TN325 / TN328



HL-4140, HL-4150, HL-4570, HL-L8250CDN

Voir la vidéo

Ouvrir le capot avant.

Appuyer sur « Secure » et « Cancel » (termes anglais pouvant être différent sur les imprimantes françaises).

Le menu « Reset Menu » s'affiche. Sélectionner la couleur de la cartouche ainsi que la capacité à l'aide des flèches « ▲ » « ▼ » et appuyer sur « OK ».

(K = Noir ; C = Cyan ; M=Magenta ; Y = Jaune ; TNR = Toner ; STD = Capacité standard ; H ou HC = Haute capacité. Avec nos cartouches, il faut sélectionner la couleur concernée / TNR / HC.

Le message « Accepted/Accepté » devrait s'afficher à l'écran. Faites la même chose pour les autres éventuelles couleurs.

Refermer le capot avant et patienter.





DCP-9055, MFC-9460, MFC-9465

Ouvrir le capot avant.

Appuyer sur « Clear ».

Le menu apparaît, sélectionner la couleur de la cartouche ainsi que la capacité à l'aide des touches « – » et « + ».

(B ou K = Noir ; C = Cyan ; M=Magenta ; Y = Jaune ; TNR = Toner ; STD = Capacité standard ; H ou HC = Haute capacité. Avec nos cartouches, il faut sélectionner la couleur concernée / TNR / HC.

Appuyer sur « OK » et attendre la confirmation.

Refermer le capot avant.





DCP-9270, MFC-9970

Ouvrir le capot de l'imprimante et appuyer sur « 1 » pendant le démarrage de l’imprimante.

Le menu apparaît, sélectionner la couleur de la cartouche ainsi que la capacité à l'aide des touches « – » et « + ». et cliquer sur « Oui/Yes ».

(B ou K = Noir ; C = Cyan ; M=Magenta ; Y = Jaune ; TNR = Toner ; STD = Capacité standard ; H ou HC = Haute capacité. Avec nos cartouches, il faut sélectionner la couleur concernée / TNR / HC.

Le message « Accepted/Accepté » devrait s'afficher à l'écran. Faites la même chose pour les autres éventuelles couleurs.

Appuyer sur la touche (Retour/Back) pour revenir au menu d'accueil.

Refermer le capot avant et patienter.





MFC-L8650CDW

Ouvrir le capot avant.

Rester appuyé sur la touche « * » jusqu’à l’apparition sur l'écran du menu « Reset Menu » (la touche n’est pas en surbrillance, pour la situer, il suffit de cliquer sur Copie ou Fax avant de commencer la procédure et une fois que vous voyez son emplacement, retournez sur l’accueil et faites cette procédure).

Le menu « Reset Menu » s'affiche. Sélectionner la couleur de la cartouche ainsi que la capacité à l'aide des flèches « ▲ » « ▼ » et appuyer sur « OK ».

(K = Noir ; C = Cyan ; M=Magenta ; Y = Jaune ; TNR = Toner ; STD = Capacité standard ; H ou HC = Haute capacité. Avec nos cartouches, il faut sélectionner la couleur concernée / TNR / HC.

Le message « Accepted/Accepté » devrait s'afficher à l'écran. Faites la même chose pour les autres éventuelles couleurs.

Appuyer sur la touche (Retour/Back) pour revenir au menu d'accueil.

Refermer le capot avant et patienter.

Toner Brother TN423 / TN427





Ouvrir le capot de l'imprimante.

Appuyer simultanément sur la touche (Retour/Back) et la croix rouge (Cancel/Annulé) puis appuyer sur la touche .

Il est très important de bien appuyer en même temps sur ces deux touches et d'appuyer rapidement après sur la touche retour.

Le « Reset Menu » apparaît. Sélectionner la couleur de la cartouche ainsi que la capacité à l'aide des touches « ▼ » puis « ▲ » et appuyer sur « OK ».

(B ou K = Noir ; C = Cyan ; M=Magenta ; Y = Jaune ; TNR = Toner ; STD = Capacité standard ; H ou HC = Haute capacité. Avec nos cartouches, il faut sélectionner la couleur concernée / TNR / HC.

Le message « Accepted/Accepté » devrait s'afficher à l'écran. Faites la même chose pour les autres éventuelles couleurs.

Sortez du menu en appuyant sur la touche (Retour/Back).

Refermer le capot et patienter.

Toner Brother TN1050



Brother DCP-1510, DCP-1512

Appuyer sur le bouton Menu.

Appuyer sur la flèche Bas jusqu’à afficher le menu « Machine Info. » puis appuyer sur « OK ».

Appuyer sur la flèche du bas « ▼ » jusqu’à l’affichage « Réin.tambour » ou « Reset Drum ».

Appuyer et maintenir la touche « OK » jusqu’à ce que le message « Reset » ou « Réin. » apparaisse à l’écran.

Appuyer sur la touche « Start » puis « ▲ » puis « ▼ » puis « OK ».

L'écran devrait afficher le chiffre « 00 ». Cliquer sur « OK ». Le message « Accepted » ou « Accepté » devrait s'afficher.

Appuyer sur « Stop » jusqu’à revenir sur l’écran de démarrage.





Brother HL-1110, HL-1111, HL-1112, HL-1118, HL-1210, HL-1210W, HL-1212, HL-1212W

Eteindre l'imprimante.

Appuyer 7 fois sur le bouton « Alimentation ».

Tous les voyants clignotent 2 fois puis le voyant prêt s'allume.

Renouveler la manipulation si cela n'a pas marché.





Brother MFC-1810 / MFC-1910W

Allumer l'imprimante.

Retirer le bloc cartouche/tambour.

Appuyer sur le bouton Menu.

Appuyer sur la flèche « ▼ » jusqu’à afficher le menu « Machine Info » puis appuyer sur « OK ».

Appuyer sur flèche du bas « ▼ » jusqu’à l’affichage « Réin.tambour » ou « Reset Drum ».

Appuyer et maintenir la touche OK jusqu’à ce que le message « Reset » ou « Réin. » apparaisse à l’écran.

Appuyer sur « * » « 1 » « 1 ».

L’écran devrait afficher « Accepted » ou « Accepté » puis l'écran affichera « Machine Info. ».

Éteindre l’imprimante 15secondes puis la rallumer.

Toner Brother TN2010 / TN2010 XXL



DCP-7055, DCP-7057

Imprimante allumée, ouvrir le capot avant.

Appuyer sur la touche (« Clear » ou « Effacer/Retour »). « Remplacer Tambour » apparaît, ne pas tenir compte de ce message.

Appuyer sur « Marche » puis sur la flèche du haut « ▲ », puis celle du bas « ▼ » afin que sur l’écran s’affiche « 00 ».

Appuyer sur « OK ».

Refermer le capot avant.





HL-2130, HL-2132, HL2135

Voir la vidéo

Éteindre l’imprimante.

Ouvrir le capot avant.

Appuyer et maintenir le bouton « Go/Marche » tout en rallumant l’imprimante.

Une fois toutes les diodes lumineuses allumées, relâcher le bouton « Go/Marche ».

Appuyer de nouveau sur le bouton « Go/Marche » 2 fois.

Attendre que les diodes s'allument (2/3 secondes) puis appuyer de nouveau 5 fois sur le bouton « Go/Marche ».

La diode lumineuse « Toner » doit s’éteindre et celle pour le papier doit s’allumer ou clignoter.

Refermer le capot avant (la diode lumineuse « Prête ou Ready » doit clignoter puis rester allumée).

Vous pouvez maintenant imprimer sinon, éteindre l'imprimante 15 secondes et la rallumer.

Toner Brother TN2110 / TN2120 / 2120 XXL



DCP-7030

Ouvrir le capot avant.

Appuyer sur la touche « Effacer/Retour », un message apparaît.

Appuyer sur la touche verte « Start/Marche » (celle qui sert pour lancer une copie).

Appuyer sur flèches « ▼ » puis « ▲ », pour afficher le chiffre 00.

Appuyer sur « OK ».

Refermer le capot avant.





HL-2140, HL-2150, HL-2170

Voir la vidéo (En Thaïlandais mais le son n'est pas nécessaire :) )

Éteindre l’imprimante

Ouvrir le capot avant.

Appuyez et maintenir le bouton « Go/Marche » tout en rallumant l’imprimante. Maintenir pendant 10 secondes le bouton « Go/Marche ».

Toutes les diodes lumineuses doivent s’allumer. Relâcher le bouton « Go/Marche ».

Les diodes lumineuses doivent s'éteindre. Attendre 5 secondes et appuyer de nouveau sur le bouton « Go/Marche » 2 fois.

Attendre que les diodes s'allument (2/3 secondes) puis appuyer de nouveau 5 fois sur le bouton « Go/Marche ».

La diode lumineuse « Error » va clignoter. Refermer le capot.

Le voyant « Toner » doit être éteint et le bouton « Go/Marche » va clignoter puis resté allumé.

Appuyer 3 fois sur le bouton « Go/Marche ». La diode lumineuse « Error » va clignoter.

Ouvrir le compartiment du papier. La diode lumineuse « Error » doit être éteinte et le bouton « Go/Marche » doit être allumé.

Vous pouvez maintenant utiliser votre imprimante. Il peut arriver de devoir s'arrêter après l'étape 8.

MFC-7320, MFC-7840

Ouvrir le capot avant.

Appuyer sur la touche « Options ».

Saisir sur le pavé numérique « * » « 0 » « 0 ».

Appuyer sur « OK ».

Refermer le capot avant.





MFC-7440

Ouvrir le capot avant.

Appuyer sur la touche « Effacer/Retour ».

Saisir sur le pavé numérique « * » « 0 » « 0 ».

Appuyer sur « OK ».

Refermer le capot avant.

Toner Brother TN2210 / TN2220 / 2220 XXL



HL-2240, HL-2250, HL-2270

Ouvrir le capot avant.

Éteindre l’imprimante.

Appuyez et maintenir le bouton « Go/Marche » tout en rallumant l’imprimante.

Toutes les diodes lumineuses doivent s’allumer. Relâcher le bouton « Go/Marche ».

Appuyer de nouveau sur le bouton « Go/Marche » 2 fois.

Attendre que les diodes s'allument (2/3 secondes) puis appuyer de nouveau 5 fois sur le bouton « Go/Marche ».

La diode lumineuse « Toner » doit s’éteindre et celle pour le papier doit s’allumer ou clignoter.

Refermer le capot avant (la diode lumineuse « Ready/Prêt » doit être la seule allumée désormais) et patienter.

Eteindre l'imprimante 15 secondes et la rallumer.





DCP-7060, DCP-7065, DCP-7070

Ouvrir le capot avant.

Appuyer sur la touche « Effacer ».

Appuyer sur « Marche » puis sur la flèche du bas « ▼ ».

Appuyer sur « OK ».

Refermer le capot avant.





FAX-2845, FAX-2940, MFC-7360, MFC-7460, MFC-7860

Ouvrir le capot avant.

Appuyer sur la touche (« Clear » ou « Effacer/Retour »). L'écran affiche « Remplacer Tambour ».

Taper sur le pavé numérique « * » puis « 0 » puis « 0 ». L'écran affiche « Accepted/Accepté ».

Refermer le capot avant et patienter un peu.

Toner Brother TN2310 / TN2320 / 2320 XXL



MFC-L2720DW, MFC-L2740DW

Ouvrir le capot avant.

Rester appuyé sur la touche « # » jusqu’à l’apparition, sur l’écran de l’imprimante, du menu « Reset Menu » ou « Réini. Menu ».

Appuyer sur la flèche « ▼ » puis sur « TNR-STR-A » ou « TNR-STR-B » ou « TNR-HC ».

Un écran va s'afficher vous demandant si vous souhaitez confirmer le « Reset » ou « Réinitialisation », appuyer sur « OK/OUI ».

Refermer le capot avant.

Cliquer sur la touche « Maison » pour revenir au menu d'accueil.

Un message vous demandera de patienter puis le Menu d'accueil s'affichera.





HL-L2321D

Ouvrir le capot avant.

Éteindre l’imprimante.

Appuyer et maintenir le bouton « Marche » tout en rallumant l’imprimante.

Une fois toutes les diodes lumineuses allumées, relâcher le bouton « Marche » .

Appuyer de nouveau sur le bouton « Marche » 2 fois.

Attendre que les diodes s'allument (2/3 secondes) puis appuyer de nouveau 5 fois sur le bouton « Marche ».

La diode lumineuse « Toner » doit s’éteindre et celle pour le papier doit s’allumer ou clignoter.

Refermer le capot avant (la diode lumineuse « Prête ou Ready » doit être la seule allumée désormais).

Eteindre l'imprimante et la rallumer.





HL-L2340DW

A l'aide des flèches, aller à la « Configuration générale » (General Setup) puis cliquer sur « OK/OUI ».

A l'aide de la flèche du bas « ▼ », aller jusqu'à « Replace Toner » et appuyer sur « OK/OUI ».

L'écran va afficher « STOP », appuyer sur la flèche du bas « ▼ » jusqu'à « Continue » et cliquer sur « OK/OUI ».

Le message « Accepted » ou « Accepté » sera affiché. Vous pourrez continuer à imprimer mais vous n'aurez probablement plus le niveau d'encre.





HL-L2360, HL-L2365DW

Ouvrir le capot avant.

Appuyer 7 fois sur la touche « Marche ».

Refermer le capot avant.

Toner Brother TN2410 / TN2420 / 2420 XXL





HL-L2350DW

A l'aide des flèches, aller à la « Configuration générale » (General Setup) puis cliquer sur « OK/OUI ».

A l'aide de la flèche du bas « ▼ », aller jusqu'à « Replace Toner » et appuyer sur « OK/OUI ».

L'écran va afficher « STOP », appuyer sur la flèche du bas « ▼ » jusqu'à « Continue » et cliquer sur « OK/OUI ».

Le message « Accepted » ou « Accepté » sera affiché. Vous pourrez continuer à imprimer mais vous n'aurez probablement plus le niveau d'encre.





HL-L2370DN, HL-L2375DW

Ouvrir le capot avant.

Appuyer sur la touche (« Clear » ou « Effacer/Retour ») et la touche « Marche/Go » en même temps puis appuyer à nouveau sur la touche .

L'écran affichera « TNR-STR ». Utiliser la flèche « ▲ » jusqu'à « TNR-HC » et cliquer sur « OK/Oui ».

Un message va vous demander de confirmer le « Reset » ou « Réinitialisation ». Utiliser la flèche « ▲ » pour faire le reset et appuyer sur « OK/OUI ».

L’écran devrait afficher « Accepted » ou « Accepté ».

Refermer le capot avant.





DCP-L2510D, DCP-L2530DW, DCP-L2550DN, MFC-L2710DN, MFC-L2710DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW

Ouvrir le capot avant.

Appuyer sur la touche (« Clear » ou « Effacer/Retour ») et la touche avec la croix rouge (Stop / Arrêt) » en même temps puis appuyer à nouveau sur la touche .

L'écran affichera le Menu de réinitialisation (Reset Menu). Appuyer sur « TNR-HC ».

Un message va vous demander de confirmer le « Reset » ou « Réinitialisation ». Utiliser la flèche « ▲ » pour faire le reset et appuyer sur « OK ».

L’écran devrait afficher « Accepted » ou « Accepté ».

Refermer le capot avant.

Toner Brother TN3230 / TN3280 / TN3380





Ouvrir le capot avant.

Appuyer sur la touche « Effacer/Retour ».

Saisir sur le pavé numérique « * » « 0 » « 0 ».

Appuyer sur « OK ».

Refermer le capot avant.